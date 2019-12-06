Didem Ceran kimdir? İşte Didem Ceran’ın hayatı…

Didem Ceran, geçmişte birçok programda seyirci karşısına çıktı. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Ceran kimdir merak ediliyor.

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri’de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul’a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star’ yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram’dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.