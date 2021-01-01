Didem Erol ile Nathan Cowles evlendi

Oyunculuk kariyerine Amerika’da devam eden Didem Erol, adını Serah Henesey olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşayan Didem Erol, sürpriz bir kararla dün nikâh masasına oturdu.

Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu:

“Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma ‘Evet’ dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum… (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin…”

“Seni bulmak için uzun zaman bekledim. Beklememe değdin. Teşekkür ederim. (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimiz ve sevdiklerimizle kutlamayı istiyoruz)”

“Kimse bana Didem demiyor artık. Serah diye tanıyacaklar” diyen Erol, “Yenilendim, çok değiştim. Son dört yıl spiritüel eğitim aldım Los Angeles’ta. Dört yıldır içsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye’de bize hep söylenen bir şey vardır; ‘insan 7’sinde neyse 77’sinde de odur’ diye. Biz buna inanıyoruz, oysa değişim mümkün” ifadelerini kullanmıştı.