Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi

Model Didem Soydan Instagram hesabından 52 bin kişiyi engelledi.

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Instagram hesabından video yayınlayan Didem Soydan, bir takipçisinin “Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık” yorumuna yanıt verdi.

Soydan, “Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları” ifadelerini kullandı.

Didem Soydan geçen günlerde de cinsellik açıklamasıyla gündem olmuştu. Soydan “Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum ve benim gibi inanan bir sürü kişi olduğunu da biliyorum. İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer” demişti.