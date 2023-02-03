Didem Soydan anlaşması biter bitmez kuaföre koştu

Yıllardır sarışın olan model Didem Soydan bir marka ile girdiği işbirliği sebebiyle saçlarını kahverengiye boyatmıştı. Markayla anlaşması bitince kuaföre giden Soydan sarı saçlarına tekrar kavuştu.

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Standart boyut

15 yıldır sarışın olan Didem Soydan bir marka için üç ay önce saçlarını kahverengine boyatmıştı. Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

“KARANLIK ÇAĞIMA HOŞ GELDİNİZ”

Soydan fotoğrafı da “Karanlık çağıma hoş geldiniz” notuyla yayınlamıştı.

Didem Soydan’ın markayla anlaşması bitti. İlk yaptığı şey ise saçlarının rengini değiştirmek oldu. Kuaföre giden 37 yaşındaki model tekrar sarıya döndü.

“KİRAMI ÖDEMEK İÇİN YAPMAK ZORUNDAYDIM”

Didem Soydan konuk olduğu bir programda “Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim.”

“Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hâlâ şaşırıyorum.”

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