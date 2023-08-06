Didem Soydan: Ailesi var, ismini veremem

Model Didem Soydan, unutamadığı "Hâlâ aşığım" dediği eski sevgilisinden bahsetti. "Ailesi var" dedi, isim vermedi ama takipçileri "Can Bonomo" diye yazdı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, geçen gün ‘Melis İşiten ile Zaten Şov’ programına konuk oldu, samimi açıklamalarda bulundu.

“AŞIK OLDUĞUM KİŞİ HÂLÂ AYNI”

Soydan, eski aşkıyla ilgili “Aşık olduğum tek bir kişi var, hâlâ da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hâlâ aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi” ifadelerini kullandı.

Takipçileri sosyal medyada Soydan’ın bahsettiği kişinin müzisyen Can Bonomo olduğunu yazdı.

Didem Soydan ve Can Bonomo , 2014-2016 yılları arasında aşk yaşamış hatta evleneceklerini Instagram üzerinden duyurmuştu. Fakat sonra ikili beraberliklerinden vazgeçti.

Bonomo, ayrılığın ardından “Didem’le güzel bir ilişkimiz vardı. Hedeflediğimiz evlilik durumuna varamadık. Onu çok seviyorum. Bu dünyada en saygı duyduğum insanlardan biri. Umarım hayatlarımız böyle daha iyi olur” açıklamasında bulunmuştu. Didem Soydan da, “Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık… Can'ı o kadar seviyorum ki hâlâ, hakkında kötü bir şey söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” demişti.

Şu an oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo’nun Roman adında bir oğlu bulunuyor.

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