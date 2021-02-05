Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan’ın mesajlarını ifşa etti

Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan’ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. Geçen gün Didem Soydan Instagram hesabından “Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz?” eleştirisinde bulundu.

Bu paylaşım sonrası Didem Soydan’a ‘Mücbir Sebepler’ programını sunan Bartu Küçükçağlayan özelden mesaj attı. Soydan’ın açıklamasını yanlış anlayan Küçükçağlayan “Bize neden kızıyorsun?” diyerek ünlü modele serzenişte bulunup ardından da “Hadi barışalım” dedi.

KÜÇÜKÇAĞLAYAN SOYDAN’I ENGELLEDİ

“Bana da sinirlenme be” diyen Bartu Küçükçağlayan ardından ise Didem Soydan’ı engelledi. Bunu fark eden Soydan ise mesajları ifşa etti.

Soydan paylaşımında “Hayır anlamadım programa katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba? Soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu bu süreçte. Ya da programın yıldızı parlayan veya hali hazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba? Korkak ünlüler neyse her iki sebep de ilginç” dedi.