Didem Soydan, Buse Terim’e destek verirken ortaya çıkan hayır işi!

Model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Buse Terim'e olan desteğini gösterirken övgü almayı hakeden bir hayır işinin de gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in kısa bir süre önce doğum yapan kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan acımasız yorumlara veryansın etmiş ve Terim’in bu haklı tepkisi kısa sürede özellikle ünlü kadınlar arasında ses getirmişti. Sosyal medya hesabından Buse Terim’in tepkisine ilk desteği veren isim şarkıcı Hadise oldu. Kadınların hemcinslerini böylesine acımasızca eleştirmesine hayret eden Hadise bu tepkileri kınadı.

DİDEM SOYDAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Model Didem Soydan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Buse Terim’e olan desteğini gösterdi. Kendisinin de bu tarz sosyal medya hakaretlerine maruz kaldığını belirten Soydan, benzeri hakaret dolu içerikleri mahkemeye verdiğini ve buradan kazandığı paralarla kız öğrencileri okuttuğunu söyleyerek şimdiye kadar sakladığı bir gerçeğin de ortaya çıkmasını sağladı. İşte Didem Soydan’ın o paylaşımları:







