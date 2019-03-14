Didem Soydan hakkındaki soruşturma kararını annesine böyle iletmiş!

Model Didem Soydan hakkında, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma başlatılmış hemen ardından mahkemeden konuyla ilgili olarak takipsizlik kararı çıkmıştı.

Geride bıraktığımız gün model Didem Soydan hakkında Cumartesi Anneleri'ne sosyal medya hesabından destek verdiği iddiasıyla ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. ‘Cumartesi Anneleri' eylemlerinin simgesi haline gelen Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Didem Soydan, ‘Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotoğraf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim' ifadelerini kullanmıştı.

SOYDAN ANNESİYLE YAZIŞMASINI PAYLAŞTI

Hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Didem Soydan aynı zamanda annesiyle yaptığı bir telefon yazışmasının görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Hakkında soruşturma açıldığı haberlerini annesine bizzat kendisi haber vermek isteyen Didem Soydan aralarında geçen yazışmanın ekran görüntüsünü alarak hesabına koydu: