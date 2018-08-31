Didem Soydan, İdil Fırat’a yaptığı göndermeyi kendi üzerinde denedi!

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İdil Fırat’ın kına gecesinde tahta çıkması, özellikle sosyal medyada günün konusu oldu ve pek çok insan Fırat’ın yaptığı bu hareketin çok da normal ve doğal olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriyi yapanlar arasında ünlü isimler de vardı. Model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İdil Fırat’a eleştiride bulunan bir tweet üzerinden ilginç bir göndermeye imza attı ve İngilizce olarak, “Kızı Malatya’dan çıkarabilirsin ama Malatya’yı kızdan çıkaramazsın” yorumunda bulundu.

KISA SÜRE SONRA YENİ PAYLAŞIM

Didem Soydan, yaptığı bu eleştirinin haber olmasının ardından kendisine gelen tepkilere bir yanıt vermek adına yeni bir paylaşımda bulundu ve 10 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu kez; “Kızı Edirne’den çıkarabilirsin ama Edirne’yi kızdan çıkaramazsın” yazdı.