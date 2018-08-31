Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Didem Soydan, İdil Fırat’a yaptığı göndermeyi kendi üzerinde denedi!
Didem Soydan, İdil Fırat’a yaptığı göndermeyi kendi üzerinde denedi!
Model Didem Soydan hesabından yaptığı paylaşımla, kısa süre önce tiye aldığı İdil Fırat'la ilgili yorumuna gönderme yaptı.
Magazin 31 Ağustos 2018 - 09:57

İdil Fırat’ın kına gecesinde tahta çıkması, özellikle sosyal medyada günün konusu oldu ve pek çok insan Fırat’ın yaptığı bu hareketin çok da normal ve doğal olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriyi yapanlar arasında ünlü isimler de vardı. Model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İdil Fırat’a eleştiride bulunan bir tweet üzerinden ilginç bir göndermeye imza attı ve İngilizce olarak, “Kızı Malatya’dan çıkarabilirsin ama Malatya’yı kızdan çıkaramazsın” yorumunda bulundu.

KISA SÜRE SONRA YENİ PAYLAŞIM

Didem Soydan, yaptığı bu eleştirinin haber olmasının ardından kendisine gelen tepkilere bir yanıt vermek adına yeni bir paylaşımda bulundu ve 10 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu kez; “Kızı Edirne’den çıkarabilirsin ama Edirne’yi kızdan çıkaramazsın” yazdı.

didem-soydan-ic
İLGİLİ HABERİdil Fırat'ın kına gecesinde oturduğu taht olay yarattı!
Etiketler