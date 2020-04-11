Didem Soydan: İlan edemediğiniz karantinadan…

Pek çok ünlü isim gibi bu ani sokağa çıkma yasağının şaşkınlığını yaşayan Soydan, Twitter hesabından sert bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu.

Sosyal medyadan bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan pek çok isim arasında Didem Soydan da vardı. Soydan şunları yazdı:

“Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz ?”