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Didem Soydan: Kolumu koyarsam bloklama serbest
Didem Soydan: Kolumu koyarsam bloklama serbest
Sadece gündeme yönelik göndermeleriyle değil aynı zamanda takipçileriyle girdiği diyaloglarla da dikkatleri üzerine çeken model Didem Soydan, bu defa hastane odasından bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Magazin 20 Ocak 2020 - 08:04

Takipçileriyle girdiği diyaloglarda kullandığı ifadeler ve zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada farklı bir yerde duran Didem Soydan, yakalandığı ‘Domuz gribi’ sonrasında dün gece hastaneye gitmek zorunda kaldı. Instagram hesabınn hikaye bölümünden serum aldığı sırada yattığı hastane odasından paylaşımda bulunan Soydan, ünlü isimlerin kolunda serumla görüldüğü selfielere atıfta bulunmayı ihmal etmedi ve şunları yazdı:

“Bu geceye kısmetmiş, Domuz gribi… (Serum yiyen kolumu koyarsam, bloklama serbest)”

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