Didem Soydan: Önce intihar eden insanları düşünsünler

Geçmiş yıllara ait çalışmalarının arşivini oluşturan ve bunu zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, yaptığı son paylaşım üzerinden çok sayıda eleştiri aldı ve sosyal medyanın gündemi oldu.

Pek çok ünlü ismin aksine sosyal medya hesabından gündeme dair konuları paylaşmakta bir sıkıntı görmeyen ve hesabını aktif olarak kullanan Soydan, zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor. Didem Soydan’ı bu defa gündeme getiren konu ise onun sekiz sene önce yaptığı bir marka çekimine ait görüntü oldu. Instagram hesabı üzerinden ABD bayrağı önünde asker selamı verirken çekilmiş bir karesini paylaşan Didem Soydan bir anda tartışma konusu oldu. Kendisi hakkında yapılan çok sayıda eleştirel yorumdan rahatsız olan Soydan, bir takipçisinin hakkında yapılan tepkisel yorumları genç kadına göstermesinin ardından şu kelimeleri yazdı:

“Önce patır patır intihar eden insanları ve intihar etme sınırında yaşayan insanlara ne olacak diye düşünsünler sekiz sene önce gerçekleşen bir marka çekimine boş beyinlerini yormasınlar”