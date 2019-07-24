Didem Soydan’a çıplak fotoğrafını gönderen yandı

Model Didem Soydan, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Instagram’dan kendisine çıplak fotoğraf atanlarla ilgili konuşan Soydan, şöyle dedi:



“Bana DM'den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Buradan Nesrin Cavadzade’ye selamlarımı söylüyorum. Bunu ilk o söylemişti.”



‘MARUZ BIRAKIYORLAR’

Kendisine rahatça çıplak fotoğraf gönderenlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Soydan, “Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya.



Okey değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oluyorum. Maruz bırakıyorlar çünkü. İyi olduklarını düşündükleri şey o kadar kötü ki. Benim levelim bu mu? Sen buna hakikaten inandın ve bir şey mi sandın?



Beni heyecanlandıracak kolay kolay bir şey olmuyor. Niye karşı olayım, karşı değilim, atmak istiyorsa kendisine güveniyorsa, hoş ve estetik ise günümü güzelleştiriyorsa onu özlediysem onu görmüyorsam, tatliş olabilir” dedi.