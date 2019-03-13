Didem Soydan’a ‘Örgüt propagandası’ soruşturmasında karar verildi

Model Didem Soydan, sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne ilişkin bir paylaşımda bulunmuştu. ‘Cumartesi Anneleri’ eylemlerinin simgesi haline gelen Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Didem Soydan, ‘Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotoğraf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim’ ifadelerini kullandı.

SÖZLERE SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Soydan hakkında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK: İFADELER PROPAGANDA KAPSAMINDA DEĞİL



‘Terör Örgütü propagandası’ yapmak suçundan yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kullanılan ifadelerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

