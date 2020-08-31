Didem Soydan’dan 30 Ağustos için anlamlı mesaj
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ağrı Dağı’nda tertip edilen defileye katılan Didem Soydan, Atatürk’ü anmayı ihmal etmedi.
Instagram hesabından Ağrı Dağı’nın fotoğrafını paylaşan Soydan, şu mesajı yazdı:
“Atatürk’ün yaveri, Salih Bozok’a ‘Hiç Atatürk’ü kıskandınız mı?’ diye sorunca o da cevap olarak ‘Ağrı Dağı’nı kıskanabilir misiniz?’ demiş. Ağrı Dağı’nı gördüğümde ne demek istediğini çok iyi anladım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun
Ne mutlu bize.”