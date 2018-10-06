Didem Soydan’dan cesur asansör pozu

Model ve manken Didem Soydan, asansör aynasından yararlanarak çekindiği bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Soydan'ın bazı takipçileri "Ayna karşısında fotoğraf çekinme akımı tekrar mı geliyor?" yorumunda bulundu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan, asansörde çekindiği dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Soydan’ın yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

“ASANSÖR AKIMI TEKRAR MI GELİYOR?”

Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan manken ve model Didem Soydan, takipçilerinden tam not aldı. Didem Soydan’ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, “Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, “Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz” ifadelerini kullandı.

