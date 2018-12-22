Didem Soydan’dan, Gamze Özçelik açıklaması!

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Sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme sık sık gelen ünlü model Didem Soydan, Gamze Özçelik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Instagram hesabından Gazme Özçelik’in fotoğrafını paylaşan Didem Soydan fotoğrafa, “Canım Gamze Özçelik, seni uzun yıllardır tanıyorum, sevgili ablanla tanışma ve hep beraber sohbet etme fırsatım oldu kaç kere. Muazzam güzelliğe sahiptir Gamze. Konuşurken izlerdim onu hayranlık ve hala hayranlıkla izliyorum onu. Çok güçlü bir kadın. Yardım etmek çok basit gözüküp çok zor sınavlar içeren matematikle sahiptir. Herkesi memnun etmek zordur. Ama ben çok eminim ki onun herkesle değil tek bir güçle bütün olayı. O güç ise Allah ve eminim seni görüyor. Sevgiler içi dışı güzel kadın Gamze Özçelik” notunu ekledi.