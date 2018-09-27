Didem Soydan’dan samimi kareler

Kısa bir süre önce iki erkek arasında dans ederken görüldüğü video ile tartışma yaratan model Didem Soydan bir arkadaşının doğum gününde yine dikkat çeken karelere imza attı.

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Yaptığı paylaşımlarla ve söylediği sözlerle gündeme gelen model Didem Soydan’ın son görüntüsü de çok konuşulan konular arasında yerini alacak cinsten…

Didem Soydan, en yakın arkadaşı olan Umut Eker’in doğum günü partisine katıldı.

Partiden görüntüler paylaşan Umut Eker, Didem Soydan’ın Merve isimli arkadaşıyla yakınlaştığı anları görüntüledi.

Soydan ve kız arkadaşı yanak yanağa fotoğraf makinesine poz verdikten sonra, samimi hareketler sergiledi. İki kız arkadaşın bu görüntüsü ise görenlerin kafasını karıştırdı. Ünlü model Soydan’ın, geçtiğimiz günlerde de Sinem Gedik’le özel görüntüleri çıkan İntizar’ın albüm kapağını paylaşması da çok tartışılmıştı.