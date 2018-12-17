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Didem Soydan’ın esin kaynağı Seda Sayan çıktı
Didem Soydan’ın esin kaynağı Seda Sayan çıktı
Bir moda çekimi için yurt dışına çıkan ve buradan paylaştığı fotoğraflarla beğeni kazanan model Didem Soydan kendisi için esin kaynağı olan ismi açıkladı.
Magazin 17 Aralık 2018 - 08:22

Renkli kişiliği ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan geride bıraktığımız gün Dubai’den yaptığı paylaşımlarla beğeni toplamıştı. Kaldığı otelin lobisinden ve yattığı odadan paylaşımlarda bulunan Soydan yaptığı son paylaşımla yine öne çıktı. Şarkıcı Seda Sayan’ın fotoğrafını paylaşan Didem Soydan kendi fotoğrafını da bir sonraki paylaşımına ekledi ve fotoğrafın üzerine de Seda Sayan’ın kendisine esin kaynağı olduğunu söyleyen satırlar yazdı.

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