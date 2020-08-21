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Didem Soydan’ın transparan kıyafeti büyüledi!
Didem Soydan, bir derginin kapak çekimi sırasında giydiği transparak kıyafetle adeta büyüledi. Çekim enasında sık sık kıyafetini düzelten cesur model, frikik vermemek için oldukça çabaladı. Çekim videosunu Instagram'dan paylaşan Soydan, takipçilerinden beğeni topladı.
Magazin 21 Ağustos 2020 - 08:12

Ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından paylaştığı videoda giydiği transparak kıyafetiyle büyüledi. Bir derginin kapak çekimi sırasında giydiği kıyafetle zor anlar yaşayan Soydan, bu anları Instagram hesabından da paylaştı.

Soydan’ın takipçileri, bu video karşısında hayran kalmakla yetindi. Yatakta poz veren ünlü modelin, beyaz transparan kıyafetiyle frikik vermemek için video boyunca göğüslerini kapatmak için uğraştığı görüldü. Didem Soydan’ın paylaştığı bu video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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