Didem Uzel: 41 kere maşallah kocama

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ABD’de yaşayan eski manken Uzel, önceki gün eşi Selim Sarı’ya doğum günü sürprizi yaptı. Eşi ve oğlu Aslan’la fotoğrafını Instagram’da paylaşan eski manken, “41 kere maşallah. Mutlu yıllar” mesajını yazdı.

“İÇİNİZ ZİFTLENMİŞ SİZİN”

Didem Uzel’in oğlu Aslan’ın fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısı “Bu çoçuğu görünce ‘pis boğaz’ diyesim geliyor nedense ya da ‘öğütücü'” yorumunu yazınca Didem Uzel, “Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyorsunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık” sözleriyle karşılık vermişti.



