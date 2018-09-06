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Didem Uzel: Peşimizden kapılara koştu, ama ağlamadı
Didem Uzel: Peşimizden kapılara koştu, ama ağlamadı
Sosyal medya hesabından iki yaşındaki oğlu Leo Aslan'ın okula başladığını duyuran eski model Didem Uzel, duygularını şu sözlerle ifade etti.
Magazin 6 Eylül 2018 - 09:54

“Okulun ilk günüydü. Heyecanla uyandı giyindi hazırlandı. Günlerdir anlatıyorduk şahane bi yer ‘okul’ diye. Gittiğinde mutluydu. Dayyoları da yanındaydı çünkü. Biraz saçını okşadık öptük. ‘Dayyolara ot almaya gidiyoruz markete ama geleceğiz seni alacağız’ dedik bir baktı, düşündü; tamam dedi. Sıkıca dinosuna sarıldı. El salladık çıktık.

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Peşimizden kapılara bakındı koştu; kameradan izledik. Ama ağlamadı. Şimdi neler oluyor bilemiyorum orada… Alışık olmadığım bir sessizlik içinde koltukta oturup tavana bakıyorum. İçimde çok acayip bir his! Sanki dışarı çıkarken cüzdanımı unutmuş yada ne bileyim evin anahtarlarını kaybetmişim de bir daha içeri giremeyecekmişim hissi gibi bir şey…

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Duygusal değil yani! Evde koca bir boşluk. Biz İstanbul’a gittiğimizde babası ne durumda oluyor şimdi daha net anladım”

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