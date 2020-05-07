Didem Uzel Sarı, oğlu Leo’ya ismini Leonardo DiCaprio’ya hayranlığından dolayı verdiğini açıkladı

Eski ünlü model Didem Uzel Sarı, ailesi ile birlikte MAG dergisinin mayıs sayısının kapak oldu. Çocuğunun ismine nasıl karar verdiğine dair hikâyeyi paylaşan Sarı “Ben anne olmaya karar verdiğimde inşallah bir oğlum olur duasını çok etmiştim. Amerika'da yaşadığımız ve ABD vatandaşı olacağı için bir kere kolaylık olsun ona düşüncesi hep kafamdaydı. Arkadaşları arasında da rahat telaffuz edilsin diye ilk isminin yabancı isim olacağı kesindi. Leo ismine ise seneler önce hamile kalmadan çok uzun zaman önce karar vermiştim” dedi…

Sarı ünlü oyuncu DiCaprio’ya olan hayranlığını da şöyle anlattı: “Nereden geliyor bu karar diye soracak olursanız, Leonardo DiCaprio hayranlığımdan. Hamile kaldığım sürece hatta çocuğum ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü bile yapmışlığım var. Bu kadar benzedi… İkinci ismini Türk ismini hiç düşünmemiştim. Ona da babası karar versin demiştik. Aradık aradık. Sonra bir gün babası ‘Aslan olsun zaten Leo'nun Türkçesi' dedi. Koyu da Galatasaraylı kendisi. Aslan oldu. İlk hastanede cinsiyetini öğrendiğimizde Leo geliyor Leo demiştim. Doğuma bir ay kala da Aslan eklendi. Leo Aslan oldu” ifadelerini kullandı.

