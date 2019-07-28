Dila Kışla kimdir, kaç yaşındadır?

Benimle Söyle yarışmasının yarı finalinde yer aldı. Dila Kışla, I wiil always love you ve Yalnızlığım şarkılarıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Dila, "Sahnede olmayı çok seviyorum." dedi.

Dila Kışla, Benimle Söyle yarışmasında yarı finalde yer aldı. Ve jüriyi etkilemek için İngilizce bir şarkı tercih etti. Benimle Söyle yarışmasına katılan Dila Kışla kendini şu sözlerle tanıtıyor:

“İstanbul’da yaşıyorum ve üniversiteye hazırlanıyorum. Müzik duygularımın hepsini sığdırabildiğim tek dünyam. Eğitim almadım ama müziğe kendimi adadım diyebilirim. Hergün spor yapan ve at binen bir insanım. Sporsuz bir günüm geçmez. Duygularım ve herşeyimle jürinin beğenisini kazanacağım. Onları ayağa kaldıracağım.”