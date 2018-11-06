Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç ayrılığı sonrası önceki gün basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, “Anlaşamadık ve konuştuk zaten karşılıklı hallettik. Hala çok sevdiğim, çok değer verdiğim biri. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok haber olsun da istemiyorum, çünkü üzülmeyelim istiyorum. Ayrılık nedeni olarak her şey var. Konuştuk, bitirdik. Takdir edersiniz ki, çok fazla konuşmak istemiyorum özel hayatımla ilgili. Tekrar bir araya gelmeyiz, bitti” şeklinde konuştu.