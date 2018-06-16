Dilan Çiçek Deniz, işkence sonucu yaşamını yitiren minik köpeğin ardından yazdı

Sakarya'da yavru köpeğe akıl almaz bir işkence yapıp ölümüne neden olan kişi ya da kişiler, Türkiye'ye hem derin bir üzüntü yaşattı hem de öfkelendirdi. Toplumun neredeyse her kesimi olaya şiddetli bir şekilde tepki gösterirken, zihinlerde beliren soru şu: "Biz toplum olarak bu hale nasıl geldik, hangi unsurlar bizi böyle acımasız kıldı, nasıl düzeleceğiz?"... Vahşi olaya tepki gösterenlerden biri de oyuncu Dilan Çiçek Deniz oldu.

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Sakarya’da dört patisi ve kuyruğu kesilmiş olarak bulunan yavru köpeğin ameliyat sırasında yaşamını yitirmesi Türkiye çapında üzüntü ve öfke yarattı.

Sosyal medyada korkunç olayla ilgili binlerce tweet atılırken, birçok kişi aramızda yaşayan psikopat kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çağrı yaptı.

SİYASİLERE TEPKİ YAĞDI

En büyük tepki ise siyasetçilere oldu. Yıllardır hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik yasa çıkarılması için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlar ve derneklerin çağrısına kulak asmayan siyasetçiler, vahşi olayın ardından yasanın çıkarılacağına yönelik sosyal medya paylaşımları yaptı. Ancak yurttaşlar bu paylaşımları seçim öncesi yatırımı olarak gördüklerini ve samimi bulmadıklarını ifade ettiler.