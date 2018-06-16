Dilan Çiçek Deniz, işkence sonucu yaşamını yitiren minik köpeğin ardından yazdı

Sakarya’da dört patisi ve kuyruğu kesilmiş olarak bulunan yavru köpeğin ameliyat sırasında yaşamını yitirmesi Türkiye çapında üzüntü ve öfke yarattı.
Sosyal medyada korkunç olayla ilgili binlerce tweet atılırken, birçok kişi aramızda yaşayan psikopat kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çağrı yaptı.
SİYASİLERE TEPKİ YAĞDI
En büyük tepki ise siyasetçilere oldu. Yıllardır hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik yasa çıkarılması için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlar ve derneklerin çağrısına kulak asmayan siyasetçiler, vahşi olayın ardından yasanın çıkarılacağına yönelik sosyal medya paylaşımları yaptı. Ancak yurttaşlar bu paylaşımları seçim öncesi yatırımı olarak gördüklerini ve samimi bulmadıklarını ifade ettiler.
Yavru köpeğe yapılan korkunç işkenceye tepki gösteren isimlerden biri de Türkiye güzellerinden oyuncu Dilan çiçek Deniz oldu. Popülaritesi günden güne artan Deniz, kişisel sosyal medya hesabından “Hiç şiir okumamış gibi kötüsünüz.Bir köpeğin başını hiç okşamamış, hiç bayram şekeri dağıtmamış, çocukla çocuk olmamış gibi kötüsünüz” yazıp
#HayvanaŞiddetSuçtur hashtag’iyle paylaştı.