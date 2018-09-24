Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?

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Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur'da, Yamaç'ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın olan Sena Koçovalı karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz hakkında merak ettiğiniz her şeyi tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz… Dilan Çiçek Deniz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta doğan 23 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, lise yıllarında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda ödül kazandı. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği’nden öğrenim görürken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat sınavlarına girerek geçiş yaptı. Annesi ve babası öğretmen olan ve modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmıştır. Yarışmada 2. olan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'yi 2015 yılında Miami'de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında temsil etmiştir.

Deniz, ilk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir. 1.80 metre boyunda, ve 55 kilo olan Dilan Çiçek Deniz Kova burcudur.

Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı diziler

Çukur (Sena) – 2017-2018

Bodrum Masalı (Su Ergüven) – 2016 – 2017

Güneşin Kızları (Elif) – 2015

Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru) – 2015