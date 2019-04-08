Çukur dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, diziye veda etti. Son bölümde, Deniz'in canlandırdığı Sena karakteri hayatını kaybetti. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri çeken genç oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen ayrıntılar...

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015’te Star TV’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki ‘Ebru’ karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan “Güneşin Kızları” dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif' karakterine hayat verdi.

Oyuncu Ağustos 2016’da başlayıp Haziran 2017 de final yapan “Bodrum Masalı” adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmıştır.

Oyuncu son olarak Show TV’de yayınlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut Iyinemli ile başrolü paylaşmıştır.