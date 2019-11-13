Dilan Çiçek Deniz’den cesur paylaşım

Son zamanlarda sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya paylaşan Dilan Çiçek Deniz bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, bu sefer de göğüs dekolteli beyaz crop-top kıyafetiyle takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Çukur dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı ‘Sena’ karakteriyle akıllara kazınan ve şu aralar yeni projeler için hazırlık yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medyayı sıklıkla kullanan ünlü isimlerden biri. Şu sıralar Instagram hesabından sık sık cesur fotoğraf paylaşan güzel oyuncu katıldığı bir etkinlikte boy gösterdiği kıyafetiyle bir paylaşım yaparak bunlara bir yenisini daha ekledi. Beyaz kıyafetiyle göğüs dekolteli bir karesini paylaşan Deniz’in fotoğrafı kısa bir süre içerisine binlerce beğeni aldı.

