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Dilan Çiçek Deniz’den cesur paylaşım
Dilan Çiçek Deniz’den cesur paylaşım
Son zamanlarda sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya paylaşan Dilan Çiçek Deniz bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, bu sefer de göğüs dekolteli beyaz crop-top kıyafetiyle takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Magazin 13 Kasım 2019 - 10:20

Çukur dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı ‘Sena’ karakteriyle akıllara kazınan ve şu aralar yeni projeler için hazırlık yapan oyuncu  Dilan Çiçek Deniz sosyal medyayı sıklıkla kullanan ünlü isimlerden biri. Şu sıralar Instagram hesabından sık sık cesur fotoğraf paylaşan güzel oyuncu katıldığı bir etkinlikte boy gösterdiği kıyafetiyle bir paylaşım yaparak bunlara bir yenisini daha ekledi. Beyaz kıyafetiyle göğüs dekolteli bir karesini paylaşan Deniz’in fotoğrafı kısa bir süre içerisine binlerce beğeni aldı.

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Son güncelleme: 10:24 - 13.11.2019
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