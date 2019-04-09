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Dilan Çiçek Deniz’den Çukur’a duygusal veda
Dilan Çiçek Deniz’den Çukur’a duygusal veda
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle beğeni kazanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, diziden ölerek ayrılan karakteriyle ilgili olarak duygusal bir paylaşımda bulundu.
Magazin 9 Nisan 2019 - 07:19

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda sevenlerine seslenirken, dizide rol aldığı süre boyunca hangi duygular içerisinde olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Senayım ben! Benim için en özeliydi.. İki sezondur güzel ruhlarla çalışma fırsatım oldu. Büyüdüm, hem iş hem hayatla ilgili herkesten çok ama çok şey öğrendim. Beni hayatlarına alan,bana bu fırsatı veren ve beni destekleyen herkese,çok teşekkür ederim. Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena’dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, ay yapıma, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalar da, yorulsalar da işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji, prodüksiyon ve set ekibine… İyi ki varsınız, iyi ki… Belki hiçbirimiz kahraman değiliz. Hele ben, hiç değilim! Sevdiklerini korumak için kahraman olmaya da gerek yok zaten.”

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Son güncelleme: 08:12 - 09.04.2019
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