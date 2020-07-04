Dilan Çiçek Deniz’den Ozan Güven açıklaması

Dünyanın ünlü sinema veri tabanı IMDB'nin sıralama listesi Star Metre’de ‘Yarına Tek Bilet' filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşmesi hakkında Dilan Çiçek Deniz, “Çok mutlu oldum. Filmin izlenme başarısı ve ekibin başarısı” dedi.

‘Yarına Tek Bilet' filmine yapılan olumsuz eleştirilere oyuncu, “Yapılacak eleştiriler tabii ki bizim film herkese göre bir film değil. Netflix'in ilk Türk orjinal filmi olması böyle filmlerin önünü açacak olması bizi çok mutlu ediyor. Biz çok mutluyuz” dedi.

“DENİZ’İN YANINDAYIM”

Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'ı darp etmesi hakkında Dilan Çiçek Deniz, “Kadına şiddet hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ben de Deniz'in yanındayım” dedi.