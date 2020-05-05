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Dilan Çiçek Deniz’den yalnızlık paylaşımı
Dilan Çiçek Deniz’den yalnızlık paylaşımı
Corona virüsü salgınından korunmak adına kendisini ev karantinasına alan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Magazin 5 Mayıs 2020 - 15:07

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, corona virüsü nedeniyle eve kapanmak zorunda kalınca kitaplarla daha fazla haşır neşir olmaya başladı. 25 yaşındaki oyuncu, karantinada geçen günlerini şu sözlerle anlattı:

“46'ncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya ben de kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.”

Son güncelleme: 15:20 - 05.05.2020
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