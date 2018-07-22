Dilan Çiçek Deniz’in adı güneş yolcusu

Türkiye eski güzeli, dizi sektörünün son dönemde parlayan isimlerinden Dilen Çiçek Deniz, NASA'nın uydusuyla adını güneşe gönderecek olan 1 milyou aşkın kişinin arasında yerini aldı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

NASA, Parker Solar Probe projesi ile adını tarihe yazdırmaya hazırlanırken, başlattığı proje ile adını güneşe göndermek isteyenlere de imkan sağlıyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın güneşe en fazla yaklaşması planlanan uzay sondası Parker Solar Probe ile gönüllülerin adlarını Güneş'e göndereceğini açıklamıştı.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak yapılacak başvurularda bulunanların isimlerini uzay aracındaki bir mikroçip'e yerleştirerek Güneş'e gönderileceği belirtildi. Hottest Ticket isimli ücretsiz projeye Türkiye’den de Dilan Çiçek Deniz katıldı.

31 Temmuz’da fırlatılacak uyduda NASA’nın web sitesinden 1 milyon 138 bin kişi kayıt yaptırdı. İsimlerin yazılı olduğu çip uyduya yerleştirildi. Çipte Türkiye eski güzeli oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in de adı bulunuyor.