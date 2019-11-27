Dilan Çiçek Deniz’in makarna açıklaması

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz gün menajeri ile birlikte Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Deniz, yeni bir proje olduğunu ve menajeri ile onu değerlendirmek için toplantı yaptıklarını belirtti.

Proje ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara “şuan sürpriz projeler var en ufak bir bilgi vermem doğru olmaz, ama belli olunca söz sizinle paylaşacağım” şeklinde bir yanıt verdi. Aşırı zayıfladığı şeklinde haberlerle çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, ‘kilo almak için makarna yemeye başladı’ haberlerine açıklık getirdi.

Deniz, “çok güldüm haberlere ama daha mantıklı haberler olsa daha iyi olur. Evet alerjilerim nedeniyle biraz kilo verdim ama şuan sağlıklıyım” dedi. Gazetecilerle vedalaşan Dilan Çiçek Deniz kendisini bekleyen özel aracı ile oradan ayrıldı. Güzel oyuncunun gazetecilerle yaptığı röportajın hemen öncesinde mekanda makarna yediği ortaya çıktı.