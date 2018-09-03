Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dilan Çıtak: Babam sıkı bir tavla tutkunu
Dilan Çıtak: Babam sıkı bir tavla tutkunu
Yaz başında çıkardığı yeni single "Malesef" ile müzik listelerini kasıp kavuran ve yaz aylarına damgasını vuran Dilan Çıtak, önceki gün bir otelin düzenlediği konserde sahne aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Eylül 2018 - 07:35

Konser boyunca şarkıları ve yorumu ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine doyumsuz bir gece yaşatan Çıtak, şarkı aralarında seyircilerle sohbette etti. Babası İbrahim Tatlıses’in sıkı bir tavla tutkunu olduğunu dile getiren Çıtak, “Bense hiç bilmem bildiğim tek tavla kız tavlası onu da babam benle oynamıyor.

dsc_9264

Öğren de gel diyor. Bazen aradığımda ‘ekmeğimi taştan çıkarıyorum kızım’ diyor bana. Bunu ilk başlarda anlamıyordum ama artık anlıyorum. Tavlada bileğini büken azdır.

dsc_9331

Bu gidişle yakında ben de öğreneceğim” diyerek herkesi tebessüm ettirdi. Programının sonlarına doğru Down sendromlu bir hayranını sahnesinde de ağırlayan genç şarkıcı, konserini alkışlar arasında noktaladı.

İLGİLİ HABERSahnede kardeş dayanışması! İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'tan alkış alan düet...
Etiketler