Dilan Çıtak: Babam sıkı bir tavla tutkunu

Yaz başında çıkardığı yeni single "Malesef" ile müzik listelerini kasıp kavuran ve yaz aylarına damgasını vuran Dilan Çıtak, önceki gün bir otelin düzenlediği konserde sahne aldı.

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Konser boyunca şarkıları ve yorumu ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine doyumsuz bir gece yaşatan Çıtak, şarkı aralarında seyircilerle sohbette etti. Babası İbrahim Tatlıses’in sıkı bir tavla tutkunu olduğunu dile getiren Çıtak, “Bense hiç bilmem bildiğim tek tavla kız tavlası onu da babam benle oynamıyor.

Öğren de gel diyor. Bazen aradığımda ‘ekmeğimi taştan çıkarıyorum kızım’ diyor bana. Bunu ilk başlarda anlamıyordum ama artık anlıyorum. Tavlada bileğini büken azdır.

Bu gidişle yakında ben de öğreneceğim” diyerek herkesi tebessüm ettirdi. Programının sonlarına doğru Down sendromlu bir hayranını sahnesinde de ağırlayan genç şarkıcı, konserini alkışlar arasında noktaladı.