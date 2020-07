Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Tatlıses, Levent Dörter ile yaşadığı aşkın evliliğe dönüşmesini istediğini, evlenecekleri dönemde corona virüsüne yakalandıklarını söyledi. İlk albümünü çıkaracak olan Tatlıses'in kızı Dilan babasının şarkılarından oluşan bir albüm çıkarma hazırlığında olduğunu ama çok farklı bir yorumla okuyacağını da açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi. Çıtak, corona virüsü (Covid-19) salgınına yakalandığı dönemde neler yaptığını da anlattı.

Dilan Çıtak Tatlıses, yeni albümün çok yakında çıkacağını ifade ederek, “Yeni ve ilk albümüm çıkacak, 2 single yapmıştım şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Kendi tarzımla okuyacağım şarkıları. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde de. Tarzımı anlatabileceğim şekilde okuyacağım. Ne kadar zıt bir şarkıyı kendi yorumumla nasıl okumuşum nasıl olacak göreceğiz. Şu anda şarkıların aranjman aşamasındayız ve bitmek üzere. Süper bir sanatçı ile çalışıyoruz, Alper Atakan'la. Heyecanla onu bekliyoruz, bir an önce İstanbul'a dönüp okumalarını yapmamız lazım. Önce o bitirecek sonra biz gidip okuyacağız” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI”

En büyük pişmanlığı ve en büyük hayalinin de neler olduğunu da açıklayan ünlü sanatçı “En büyük pişmanlığım Justin Timberlake ‘lütfen benle düet yapabilir misin’ dediğinde bırak Justin'i deyip arkamı dönüp gitmek oldu. Ne bileyim öyle çok pişman olduğum bir şey yok. En büyük hayalim ise çok iyi bir dünya starı olmak. Müzikte çok iyi yerde olup gerçekten çok iyi bir dünya starıyla çok iyi işler yapıp güzel sanatımı güzel icra etmek. Hatta dünya starı olup sesimi duyurmak. Para pul nedir ki onlar olur olmaz. Dünya starı olunca onlar da gelir zaten. En iyi sahnede bir sürü dansçılar, bir sürü kartografi, çok büyük bir prodüksiyon, iyi bir sahne performansı sergilemek. Her Beyonce izlediğimde bunu düşünüyorum zaten” dedi.

“ACELEMİZ YOK”

Sanatçı Levent Dörter ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelen Dilan evlilik sorusuna ise “Evlenme planımız vardı, zaten her zaman var. Şu anda bir sürü aksilikler oluyor bu dönemde. Bir de korona virüs var. Açıkçası önümüzü göremiyoruz. Çok bir acelesi yok biz zaten şu an işimizde gücümüzde de hep böyle dostluk yapıyoruz birbirimize. Şu an aman bir an önce evlenelim gibi bir telaşımız yok” şeklinde konuştu.

CORONA VİRÜSÜNÜ YENDİ

Karantina döneminde evden çıkmayan Dilan Çıtak Tatlıses çok canının sıkıldığını ve evdeki tüm mobilyaları 1 haftada boyadığını sözlerine ekleyerek, “Corona virüsü döneminde evde müzik yaptım, mobilya boyadım. Evde çok güzel eskitme mobilya yapıyormuşum onu öğrendim. Evde canımız çok sıkıldı. Evde oturmaktan patladık ama herkesin 2 ayda yapacağı boya işini ben 1 haftada neredeyse bitirdim. Maske konusunda dikkatli olmamız lazım. Biz zaten kapalı yerlere maske ile giriyoruz. Açık alanda da sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve Levent corona virüsü olduk. Bir anda oldubitti anlayamadık çok fazla. Ayrı ayrı olduk, o hastanedeydi, ben evdeydim. Ağrı, sızı ve endişe ama çok şükür geçti” dedi. (İHA)