Dilan Çıtak Tatlıses: Babam izin verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle fazlaca ortalarda görünmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, şimdilerde yeni bir albüm hazırlığı içerisinde...Tatlıses kendisine albümüyle ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Yüzünde maskesiyle görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, Eylül ayında İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan bir albüm çıkaracağını açıkladı ve albümün detaylarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Babamla konuşuyoruz ben Eylül ayında İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan albümümü piyasaya çıkarıyorum, kendisi şarkılarını söylememe izin verdi, şimdi şarkıların isimlerini vermeyeyim ama babama ait olmayan şarkıların teliflerini ben kendim ödedim, okumaları bitirdim, albüm eylül ayında çıkacak, ben sadece müzikle ilgileniyorum.”