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Dilan Çıtak Tatlıses: Boşanma haberleri beni korkutuyor
Dilan Çıtak Tatlıses: Boşanma haberleri beni korkutuyor
İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Magazin 4 Temmuz 2019 - 07:30

Alışverişe gelen ve mağazalar arasında tur atarken görüntülenen Çıtak, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Yeni bir albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen başarılı şarkıcı “Aslında yaz başı çıkaracaktık ama aksilikler oldu, yazı kaçırdık. Şimdi aksilikleri giderdik ve üstüne koyarak sonbahar da çıkarmaya karar verdik” dedi.

“EVLİLİK OLAYINA TEMKİNLİ BAKIYORUM”

4 yıldır birlikte olduğu, kendisi gibi şarkıcı Levent Dörter ile ne zaman evleneceklerinin sorulması üzerine gülümseyen güzel şarkıcı, “Aslında ilk zamanlar evlenmek için sabırsızlanıyordum, heyecanlıydım. Ama şimdi evlilik olayına biraz daha temkinli bakıyorum” dedi. İlişkilerinin yolunda olduğunu, birlikte vakit geçirmekten keyif aldıklarını ve bu şekilde mutlu olduklarını söyleyen Dilan Çıtak, “Sanat camiasındaki evlilikler, boşanmalar, iki arada kalan çocuklar bunlar beni korkutuyor. Onun için evliliğe biraz daha zaman var. Biz ancak bir gün çocuk düşünürsek evleniriz, şuan da çocuk için çok genciz bence” dedi. Kısa süren sohbetin ardından muhabirlerden müsaade isteyen şarkıcı gün boyu keyifle alışveriş yaptı.

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