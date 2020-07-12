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Dilan Çıtak Tatlıses: Ferrarimin benzinini dolduramadım
Dilan Çıtak Tatlıses: Ferrarimin benzinini dolduramadım
Eylül ayında babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarından oluşan bir albüm çıkarmaya hazırlanan Dilan Çıtak Tatlıses, muhabirlerin pandemi süreciyle ilgili sorularına esprili bir yanıt verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Temmuz 2020 - 12:40

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün bir AVM’de objektiflere takıldı.

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde bir cep telefonu mağazasına uğrayıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Tatlıses, pandemi sürecinde maddi açıdan sıkıntı çektiniz mi sorusuna? “Ferrarimin benzinini dolduramadım?” diyerek gülümsedi.

Ayrıca geçtiğimiz sene hazırlıklarına başladığı Tatlıses şarkılarından oluşan albümün çalışmalarını bitirdiğini söyleyen başarılı şarkıcı, “Eylül ayı gibi piyasaya çıkmış olacak, 8 parçadan oluşuyor şimdilik isimlerini söyleyemiyorum” dedi.

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