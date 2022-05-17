Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı
Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.
İbrahim Tatlıses’in Işıl Çıtak ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter, hayatlarını birleştirme kararı aldı.
Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam aile arasında düzenlenen törenle kendisi gibi şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses taktı.
İbrahim Tatlıses yüzükleri taktıktan sonra kızı Dilan’a elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi.
1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve İbrahim Tatlıses, yıllar sonra kızını kabul etmişti.
0