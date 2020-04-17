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Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi için ağladı
Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi için ağladı
Şarkıcı Levent Dörter, Dilan Çıtak Tatlıses'in ağlarken çekilmiş fotoğrafı üzerinden birlikteliklerinin beşinci yılını kutladı.
Magazin 17 Nisan 2020 - 09:08

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafı paylaşan Dörter, altına şunları yazdı;

“Hastaneye ilk yattığım an… Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim”

“BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN”

Dilan Çıtak Tatlıses ise, bu mesaja böyle cevap verdi:

“Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum”

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