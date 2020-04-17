Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi için ağladı
Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafı paylaşan Dörter, altına şunları yazdı;
“Hastaneye ilk yattığım an… Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim”
“BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN”
Dilan Çıtak Tatlıses ise, bu mesaja böyle cevap verdi:
“Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum”