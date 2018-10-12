Dilan Çıtak Tatlıses’ten Aleyna Tilki düzeltmesi

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Yalnız başına geldiği Zorlu AVM'de kışlık ürünleri inceleyip alışveriş yapan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Aleyna Tilki ile yaşadığı tartyışmaya açıklık getirdi. Dilan Çitak, “Muhabir arkadaşlar, ‘Sevdiğiniz sanatçılar kimler?’ diye sorunca haliyle bir kaç kişiyi saydım. Aleyna'nın adı geçmeyince de ‘Aleyna'yı beğenmiyor musunuz?’ dediler. ‘Benim tarzım değil’ dedim. Sonra olay farklı lanse edildi, doğrusu bu” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki şarkıcı, “Bazı sanatçıların Youtube'da 200 küsür milyon tık almasına hiç inanmıyorum ve anlam veremiyorum. Rihanna gibi dünya starının şarkılarının bazıları 600 milyon civarında tık almış. Bizim ülkemizdeki bazı malum şahısların 200 yüz küsür milyonlarda tık alması enteresan doğrusu” açıklamasında bulundu.