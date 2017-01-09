Dilan Çıtak’tan kavga haberlerine yanıt geldi

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Geride bıraktığımız ay sevgilisi Levent Dörter’den gelen sürpriz evlilik teklifine evet diyen ve dostlar arasında yüzüklerini takan ikili, sadece iki gün önce Nişantaşı’nda araçlarının içinde kavga etti. Gazeteciler tarafından görüntülenen o anlardan sonra bir süre sessizliğini koruyan Çıtak, evlilik teklifi aldığı anın fotoğrafını paylaştığı bir iletisiyle hakkında yapılan haberlere sert bir yanıt verdi. İşte Dilan Çıtak’ın o satırları:



“Ayırdınız, barıştırdınız, kavga ettirdiniz, babası istemiyor dediniz… Kısacası öyle çok yalan haber yaptınız ki… Bizim için çok özel ve güzel olan anılarımızı sevenlerimize ve ailelerimize öyle itici lanse ettiniz ki… Biz hiç yetişemedik fakat bu tatsız dedikodulara da yenilmedik. Sadece rica ediyorum, hep istediğimiz, bizi çok heyecanlandıran bir şey için şimdi yalnızca ilk adımı attık ve ne şanslıyız ki ailelerimiz de sevenlerimiz de yanımızda. İzin verin de şu acı dolu günlerde bari biraz olsun kendi mutluluklarımızla yetinebilelim ve müziğimizi yapalım. Bir miktar saygı duyarak mutluluğumuzu bizimle paylaşmanız yeterli. Çok şükrediyorum ki bu yazılan olumsuzlukların hepsi asılsız. Lütfen her okuduğunuza ve duyduğunuza inanmayın.”