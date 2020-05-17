Dilan Polat’tan yeni paylaşım! ‘Adli raporları dahi vardı’

Dilan Polat, annesi ve babası ile ilgili geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle uğradığı şantajlara dayanamadı ve sosyal medyada yaptığı itirafla gündeme geldi. Şantajlar yüzünden bir video çeken Dilan Polat, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Dilan Polat gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yaptı.

Doğum fotoğrafçısı olarak tanınan Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yapılan şantajlara dayanamadığını belirten Dilan Polat, 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyleyerek isyan etti.

Dilan Polat gözyaşları içinde çektiği videoda, 5 gündür hem şantaj hem de tehdit edildiğini söyleyerek “Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yapıp, ‘senin annen şöyle böyle bunu haberlere vereceğim, magazine vereceğim’ diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Gereken yerlere de şikayette bulundum. Bu kez bulunacağına inanıyorum” dedi.

“İFTİRA ATMAK ALÇAKLARIN İŞİDİR”

Dilan Polat bu açıklamalarından sonra gündeme bomba gibi düştü. Polat daha sonra ise şunları paylaştı:

“Birinin ölümünden alçakça iftira atmak alçakların işidir. Benim babam ve annem birbirlerine çok aşıklardı. Babamın beyninde tümör vardı bilinçli dahi olmadı. Adli raporları dahi vardı. Düşmez kalkmaz Allah’tır. Allah çok büyük iftira atanları Allah’a havale ediyorum.”