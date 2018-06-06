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Dilan son noktayı koydu: Vücudumun herhangi bir yerine…
Dilan son noktayı koydu: Vücudumun herhangi bir yerine…
Bir derginin ödül törenine katılan oyuncu Dilan Deniz Çiçek, cesur dekolte tercihiyle geceye damga vurdu.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Haziran 2018 - 09:06

Baltalimanı'ndaki bir mekanda gerçekleştiren ödül törenine katılan Çiçek, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Estetik yaptırdığı konuşulan ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak açıklama yapan oyuncu, “Ben samimi bir açıklama yaptığımı düşünüyorum. Işıktan farklı çıkabiliyor fotoğraf. Estetik yaptırmak istersem yaptırırım. Asla karşı değilim 25 yaşındayım şu an gerek görmüyorum. Vücudumun herhangi bir yerine hiçbir estetik yaptırmadım” dedi.

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Son güncelleme: 09:07 - 06.06.2018
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