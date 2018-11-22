Dilan Tatlıses üvey babasının nüfusundan çıktı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in , Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Tatlıses , babası Tatlıses'e babalık davası açmıştı. Davayı kabul etse de ünlü şarkıcı, mahkeme Dilan Tatlıses'in 2007 tarihinde ölen üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusuna kayıtlı olduğu için öncelikle, 'soybağının reddi' davası açmasını gerektiğini söyleyerek davayı askıya almıştı.

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şarkıcı Dilan Tatlıses ‘in kardeşi Berkay Çıtak ve akrabası Feriha Ergin katıldı. Duruşmada Dilan'ın kardeşi Berkay Çıtak, ‘'Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir'' dedi. Akrabası Feriha Ergin ise ,''Cem ile Işıl evlendiklerinde Dilan vardı.'' diyerek Cem Çıtak'ın babası olmadığını söyledi. Hakim, tanıkların dinlenmesinin ardından, Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmasına karar vererek duruşmayı bitirdi. Ayrıca Dilan Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu kabul ederse, nüfusuna geçmiş ve mirasçısı olabilecek.