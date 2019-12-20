Dilan Telkök kimdir? Dilan Telkök nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Betül karakterini canlandıran Dilan Telkök hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Dilan Telkök kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
DİLAN TELKÖK KİMDİR?
Dilan Telkök, 16 Eylül 1995 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.
Oyunculuk eğitimi alan Dilan Telkök; 2015 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Evlat Kokusu dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Betül karakterine hayat veren Dilan Telkök, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Başak burcudur.
Dilan Telkök'ün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Güvercin (Betül) (TV Dizisi)
2018 – Halka (İrem) (TV Dizisi)
2018 – 8. Gün (Demet) (TV Dizisi)
2017 – Nerdesin Birader (Ece) (TV Dizisi)
2017 – Meryem (Ela) (TV Dizisi)
2017 – Evlat Kokusu (Cemre) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Elif) (TV Dizisi)