Dilara Öztunç’un son paylaşımı olay oldu!

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Gittiği yerleri sosyal medyadan paylaşan Dilara Öztunç’un son attığı fotoğrafta köpeği ‘Gina’yı bebek arabasına bindirip gezdiren güzel oyuncu o anların fotoğrafını paylaştı.



Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa ‘Herkes bebek gezdirir Dilara Hanım köpek’ yorumu yapıldı.



DİLARA ÖZTUNÇ KİMDİR?

Dilara Öztunç, 17 Mart 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesinin tek çocuğudur. Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Oyunculuk Bölümü’nde gördü. Dilara Öztunç, üniversite yıllarında oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak 2007 yılında ‘Elif’in Günlüğü’ dizisinde rol aldı. 2008 yılında bir güzellik yarışmasına katıldı ve Türkiye üçüncüsü oldu. Birçok dizide rol aldı, reklam filmlerinde, kliplerde ve katalog çekimlerinde de bulundu.