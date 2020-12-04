‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ın çekimleri Adana’da başladı

29 Nisan 2019'da kalp krizinden ölen Dilber Ay'ın (63) hayatını konu alan filmin çekimleri Adana'da başladı. 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' isimli filmde Büşra Pekin başrolde yer alıyor. Sanatçının çocukluğuna ise 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla tanınan Zeliha Kendirci hayat veriyor.

Geçen yıl hayatını kaybeden türkücü Dilber Ay'ın gerçek hayat hikayesini konu alan filmin çekimlerine Adana’da başlandı.

‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ isimli filmde Büşra Pekin başrolde yer alıyor.

Yapımcılığını Fikri Harika yapım ile Aytaç Medya'nın yaptığı senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmde 63 yaşındayken yaşamını yitire Ay’ın acılarla dolu yaşam hikayesi beyazperdeye aktarılıyor.

Sanatçının çocukluğuna ise ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla tanınan Zeliha Kendirci hayat veriyor. Kendirci, ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses'’n gençliğini oynayan Şahin Kendirci’nin de kız kardeşi.

Oyuncu kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Film, 2021’de vizyona girecek.