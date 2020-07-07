Dilek Çelebi kimdir? Dilek Çelebi nereli, kaç yaşında?

Dilek Çelebi, 1980 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanmaya başlayan Ferhunde Hanımlar dizisiyle geçen Dilek Çelebi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Dilek Çelebi nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Tutunamayanlar isimli dizide Hikmet karakterine hayat vermiş olan Dilek Çelebi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Dilek Çelebi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DİLEK ÇELEBİ KİMDİR?

Dilek Çelebi, 1 Mayıs 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Seslendirme sanatçılığı da yapan Çelebi, özel kolejlerde ve kreşlerde drama öğretmenliği yapmıştır.

2001 yılında üniversite arkadaşlarından; Yiğit Arı, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak ile birlikte Türkiyenin ilk doğaçlama tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş'ü kurmuşlardır. İlk dizi deneyimini 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Ferhunde Hanımlar ile gerçekleştirmiştir. Ardından; Oyunbozan, Kadim Dostum, Bugünün Saraylısı, Bebek İşi, 6 Mantı, Başrolde Aşk, Artı 18, 24 Saat, No: 309, Darısı Başımıza, Dengi Dengine ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda rol almıştır.

2003 ile 2005 yılları arasında Pro Medya Seslendirme Stüdyosu’nda seslendirme sanatçısı olarak da çalışan Dilek Çelebi, hâlâ Mahşer-i Cümbüş grubu ile birlikte oyunlarını sergilemektedir.

Dilek Çelebi'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Tutunamayanlar (Nurdagül) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Sevcan) (Mini Dizi)

2018 – Darısı Başımıza (Resmiye) (TV Dizisi)

2018 – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Ayla)(Kısa Film)

2017 – No: 309 (Hülya) (TV Dizisi)

2017 – Vezir Parmağı (Zerafet)(Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Zehra) (TV Dizisi)

2014 – Kadim Dostum (Aysel Dostum) (TV Dizisi)

2013 – Halam Geldi (Meziyet (Muhtarın Karısı)) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Elmas) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Döne) (TV Dizisi)

2012 – 6 Mantı (Fatoş) (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (TV Dizisi)

2011 – Artı 18 (Numune) (TV Dizisi)

2009 – Yahşi Batı (Betty Lloyd) (Sinema Filmi)

2008 – Anında Görüntü Show (Dilek) (TV Dizisi)

2004 – 24 Saat (Sultan) (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)